Вещества и их превращения
01. История открытия водорода. Получение и физические свойства водорода
02. Химические свойства кислорода
5 мин
03. Химические свойства водорода
5 мин
04. Углекислый газ
12 мин
05. Топливо и способы его сжигания
5 мин
06. Составление уравнений реакций окисления веществ кислородом
7 мин
07. Состав воздуха
6 мин
08. Роль металлов в истории человечества. Применение металлов и сплавов
6 мин
09. Получение кислорода
4 мин
10. Получение водорода и изучение его свойств
5 мин
11. Первоначальные представления о химических свойствах металлов
3 мин
12. Оксид и гидроксид кальция. Свойства и применение
13. Металлы в природе
14. Вода
15. Вещества, образованные химическим элементом кислородом
16. Расчеты массы вещества по уравнению химической реакции
12 мин
17. Расчеты по термохимическим уравнениям
13 мин
18. Применение кислорода
4 мин
19. Неметаллы. История открытия кислорода
3 мин
20. Становление в науке представлений о простых веществах – металлах и неметаллах
4 мин