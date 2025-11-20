Вещества и их превращения
01. Становление в науке представлений о простых веществах – металлах и неметаллах
4 мин
02. Металлы в природе
5 мин
03. Первоначальные представления о химических свойствах металлов
3 мин
04. Роль металлов в истории человечества. Применение металлов и сплавов
6 мин
05. Неметаллы. История открытия кислорода
3 мин
06. Состав воздуха
6 мин
07. Вещества, образованные химическим элементом кислородом
5 мин
08. Получение кислорода
4 мин
09. Химические свойства кислорода
5 мин
10. Применение кислорода
4 мин
11. Составление уравнений реакций окисления веществ кислородом
7 мин
12. Расчеты массы вещества по уравнению химической реакции
12 мин
13. Топливо и способы его сжигания
5 мин
14. История открытия водорода. Получение и физические свойства водорода
7 мин
15. Химические свойства водорода
5 мин
16. Получение водорода и изучение его свойств
5 мин
17. Углекислый газ
12 мин
18. Оксид и гидроксид кальция. Свойства и применение
6 мин
19. Расчеты по термохимическим уравнениям
13 мин
20. Вода
8 мин