Search
Библиотека InternetUrok.ruХимия, 8 класс Тема 3. Классы неорганических веществ
Назад

Классы неорганических веществ

Тема 3

01. Химические свойства солей

7 мин

02. Химические свойства кислот: взаимодействие с оксидами металлов. Соли

5 мин

03. Реакция нейтрализации

6 мин

04. Реакция между оксидом меди (||) и серной кислотой

5 мин

05. Растворы

6 мин

06. Основные оксиды

07. Основания

08. Массовая доля вещества в растворе

09. Кислотные оксиды

10. Классификация неорганических веществ. Сложные вопросы

13 мин

11. Классификация кислот. Особые свойства некоторых кислот

16 мин

12. Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами

6 мин

09. Кислотные оксиды

questions
Вопрос по уроку? Спроси здесь и получи моментальный ответ!