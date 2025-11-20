Классы неорганических веществ
01. Кислотные оксиды
9 мин
02. Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами
6 мин
03. Химические свойства кислот: взаимодействие с оксидами металлов. Соли
5 мин
04. Реакция между оксидом меди (||) и серной кислотой
5 мин
05. Классификация кислот. Особые свойства некоторых кислот
16 мин
06. Основные оксиды
8 мин
07. Основания
6 мин
08. Реакция нейтрализации
6 мин
09. Химические свойства солей
7 мин
10. Растворы
6 мин
11. Массовая доля вещества в растворе
5 мин
12. Классификация неорганических веществ. Сложные вопросы
13 мин