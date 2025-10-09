Search
Библиотека InternetUrok.ruХимия, 8 класс Тема 1. Первоначальные химические представления
Первоначальные химические представления

Тема 1

01. Предмет химии

6 мин

02. Становление представлений о строении атома

13 мин

03. Практическое занятие 1. Правила безопасной работы в химической лаборатории

6 мин

04. Построение модели невидимого объекта. Возникновение в науке теоретических представлений о веществе и химической реакции.

7 мин

05. Электронная оболочка атома

11 мин

06. Чистые вещества и смеси

5 мин

07. Методы разделения и очистки веществ

8 мин

08. Практическое занятие 2. Разделение смесей веществ

4 мин

09. Характеристика химических реакций

7 мин

10. Практическое занятие 3. Химические реакции

7 мин

11. Сущность химической реакции. Закон сохранения массы веществ

6 мин

12. Развитие в науке представлений о простом и сложном веществе. Химические элементы. Символы химических элементов.

10 мин

13. Химические элементы. Символы химических элементов

10 мин

14. Массовая доля химического элемента в веществе

6 мин

15. Постоянство состава вещества

4 мин

16. Относительная атомная масса химических элементов

7 мин

17. Закон Авогадро. Состав молекул

7 мин

18. Относительная молярная и молекулярная массы вещества. Молярный объём вещества

12 мин

19. Молярная масса. Молярный объём. Решение задач

6 мин

20. Химическая формула вещества

4 мин

21. Расчёт массовой доли химических элементов по формуле вещества

5 мин

22. Валентность химических элементов

4 мин

23. Составление формул веществ по валентности элементов

4 мин

24. Названия химических веществ

4 мин

25. Уравнение химической реакции. Ч.2

4 мин

26. Уравнение химической реакции. Ч.1

5 мин

27. Повторение и обобщение темы «Первоначальные химические представления»

8 мин

28. Решение расчётных задач по уравнению реакции

4 мин

