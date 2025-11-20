Search
Классы неорганических веществ

Тема 3

01. Кислотные оксиды

9 мин

02. Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами

6 мин

03. Химические свойства кислот: взаимодействие с оксидами металлов. Соли

5 мин

04. Реакция между оксидом меди (||) и серной кислотой

5 мин

05. Классификация кислот. Особые свойства некоторых кислот

16 мин

06. Основные оксиды

8 мин

07. Основания

6 мин

08. Реакция нейтрализации

6 мин

09. Химические свойства солей

7 мин

10. Растворы

6 мин

11. Массовая доля вещества в растворе

5 мин

12. Классификация неорганических веществ. Сложные вопросы

13 мин

