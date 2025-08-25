01 . Максим Горький. Биография. Герои ранних произведений 28 мин

02 . В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» 23 мин

03 . А. Т. Твардовский. Лирика. Великая Отечественная война в литературе 20 мин

04 . Поэзия 60–70-х годов 29 мин

05 . «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах. Основные течения русского модернизма: символиз 20 мин

06 . В. П. Астафьев «Пастух и пастушка». В. Г. Распутин «Прощание с Матёрой» 16 мин

07 . В. И. Белов «Привычное дело». В. М. Шукшин. Рассказы 13 мин

08 . А. А. Ахматова. Творческий портрет. Лирика. Поэма «Реквием» 35 мин

09 . В. В. Набоков. Обзор творчества 15 мин

10 . М.А. Булгаков «Белая гвардия» 19 мин

11 . М.А. Шолохов. «Тихий Дон» (навигатор) 13 мин

12 . Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» 14 мин

13 . Максим Горький. Пьеса «На дне» 7 мин

14 . И. Бунин. «Солнечный удар» 7 мин

15 . Поэзия 60-х-70-х годов: Галич 19 мин

16 . Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина» - произведение о судьбе человека и Родины 23 мин

17 . Николай Гумилёв. «Записки кавалериста». Позднее творчество: «Колчан», «Костёр», «Огненный столп» 55 мин

18 . Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества 36 мин

19 . Анна Ахматова: поэтика раннего творчества. Разбор стихотворений 33 мин

20 . Анна Ахматова: обзор жизни и творчества 37 мин

21 . А.А. Блок. Поэма "Двенадцать" 44 мин

22 . О.Э. Мандельштам: Обзор жизни и творчества 1 ч 8 мин

23 . Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 33 мин

24 . Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений 43 мин

25 . Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции 38 мин

26 . Иван Бунин. Обзор жизни и творчества

27 . А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох"

28 . А. А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи»

29 . А.А. Блок. Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме»