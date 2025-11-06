Список уроков
01. Книга. История рождения
16 мин
02. Восприятие мира нашими предками. Сотворение Земли в мифах разных народов.
18 мин
03. Сокровища наших предков
16 мин
04. Эпические жанры УНТ (устного народного творчества) и литературные жанры
13 мин
05. Сказка как жанр. Виды сказок
37 мин
06. Особенности волшебной сказки. «Сказка о Финисте Ясном соколе»
26 мин
07. Что читали наши предки?
17 мин
08. «Сказание о белгородском киселе»
16 мин
09. А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
11 мин
10. М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Роды и жанры литературы
9 мин
11. Жанр басни. Истоки басенного творчества
9 мин
12. Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне
15 мин
13. И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне. Патриотическая позиция автора
15 мин
14. В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Сказка «Спящая царевна». Герои литературной сказки
22 мин
15. Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость героев баллады
27 мин
16. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок
28 мин
17. Фольклорные мотивы сказок Пушкина
23 мин
18. Сходство и различие литературной и народной сказок
20 мин
19. Почему богатыри не спасли царевну?
18 мин
20. Царевна и царица. Что есть красота?
19 мин
21. Сочинение-рассуждение «Какие силы в сказке помогают царевне, а какие – губят?»
11 мин
22. Сказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб»
27 мин
23. М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России. «Бородино». Историческая основа произведения
38 мин
24. Н. В. Гоголь «Заколдованное место»
8 мин
25. Н. А. Некрасов «Крестьянские дети»
9 мин
26. Стихи А. А. Фета. Красота природы. «Весенний дождь»
19 мин
27. В. Г. Короленко: детство писателя, начало литературной деятельности. «В дурном обществе». I и II главы
16 мин
28. «В дурном обществе». Работа над III-VI главами повести. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей
17 мин
29. Глава «Кукла» - кульминация повести. Повесть как эпический жанр
11 мин
30. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»
11 мин
31. Д. Лондон. «Сказание о Кише»
10 мин
32. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»
8 мин
33. Р. Стивенсон. «Вересковый мёд». Х. К. Андерсен. «Снежная королева»
13 мин
34. И. С. Тургенев «Муму»
14 мин
35. И. С. Тургенев «Муму». Образ. Тропы
12 мин
36. Л. Н. Толстой. Биография. Творчество. «Кавказский пленник»
14 мин
37. А. П. Чехов. Биография писателя. Рассказы. «Хирургия»
15 мин
38. Русские писатели и поэты о родине, родной природе и о себе
18 мин
39. И. А. Бунин «Косцы»
8 мин
40. К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество. «Тёплый хлеб»
16 мин
41. С. Я. Маршак. Жизнь. Творчество
13 мин
42. А. П. Платонов. Жизнь. Творчество. Рассказ "Никита"
15 мин
43. Поэты о Великой Отечественной войне
14 мин
44. Саша Чёрный. «Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Ю. Ч. Ким «Рыба-кит»
18 мин
45. П. П. Бажов. Биография. Сказы. «Медной горы Хозяйка»
16 мин