Произведения русских писателей XIX в.
01. Иван Крылов. Басня "Осёл и Соловей"
13 мин
02. Из русской литературы XIX в. И. А. Крылов
12 мин
03. А. С. Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта
14 мин
04. Дружба в жизни и творчестве Пушкина. Стихотворение «Пущину». Художественные особенности стихотворного послания
10 мин
05. А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Стихотворения «И. И. Пущину», «Узник» и «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха
13 мин
06. А. С. Пушкин Цикл «Повести Белкина» («Метель», «Станционный смотритель», «Выстрел», «Барышня-крестьянка»…)
22 мин
07. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский»
16 мин
08. А.С. Пушкин «Метель»
17 мин
09. А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Опыт внимательного чтения
18 мин
10. А.С. Пушкин «Станционный смотритель»
15 мин
11. Защита человеческой личности в романе А. С. Пушкина «Дубровский». Подготовка к сочинению
10 мин
12. Обобщение по творчеству А. С. Пушкина
11 мин
13. Детство и юность М.Ю. Лермонтова. "Парус". Жажда борьбы и свободы - основной мотив стихотворения
12 мин
14. М.Ю. Лермонтов «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения
7 мин
15. М. Ю. Лермонтов. Лирика
12 мин
16. М.Ю. Лермонтов. «На севере диком…», «Листок», «Утес»
13 мин
17. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», «Листья». Анализ стихотворения. А. А. Фет
15 мин
18. Н. В. Гоголь. История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести. Картины народной жизни в повести «Ночь перед Рождеством»
23 мин
19. Реалистическое и фантастическое в повести «Ночь перед Рождеством». Сцены придворной жизни
13 мин
20. И. С. Тургенев. Биография. Творчество. Рассказ «Бежин луг». Описание природы
11 мин
21. Рассказ «Бежин луг». Характеристика мальчиков
13 мин
22. Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Стихотворение «Железная дорога» Трехсложный размер стиха (полный урок)
22 мин
23. Картины подневольного труда и утверждение мысли о величии народа-созидателя в стихотворении Некрасова "Железная дорога". Горькая ирония авто
17 мин
24. Н. С. Лесков. Биография. Сказ «Левша»
13 мин
25. Изображение лучших качеств русского народа в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова «Левша»
11 мин
26. Куприн А. И. Биография. «Чудесный доктор»
14 мин