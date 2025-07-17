Уроки
01. Образность и выразительность в произведениях А. К. Толстого «Колокольчики мои…», С. Есенина «Черемуха»
8 мин
02. Елена Благинина. «Посидим в тишине»
8 мин
03. Загадки — малые жанры устного народного творчества
8 мин
04. В. Драгунский «Заколдованная буква»
14 мин
05. В. Осеева «Хорошее»,«Просто старушка»
10 мин
06. К. Ушинский «Наше Отечество»; В. Орлов «Родное». Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»
10 мин
07. Б. Житков «Храбрый утёнок»
11 мин
08. А. Шибаев «Кто слово найдёт?»
12 мин
09. Б. Заходер «Как волк песни пел»
15 мин