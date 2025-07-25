Уроки
01. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава "Удар сабли". Продолжение
11 мин
02. К. Паустовский «Мой дом»
8 мин
03. Б. Заходер «Перемена»
6 мин
04. М. Пришвин «Золотой луг»
5 мин
05. В. Бианки «Неслышимка» (работа в тетради)
7 мин
06. И. Тургенев «Голуби»
8 мин
07. А.Толстой «Детство Никиты». Глава «Стрелка барометра»
10 мин
08. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 8 «Будущий храбрый пират»
11 мин
09. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава первая «Какие роковые последствия произошли из-за непродуманной подмазки сковороды»
12 мин
10. Ю.Ким «Отважный охотник»
6 мин
11. А.Толстой «Детство Никиты». Глава «В купальне»
7 мин
12. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса»
6 мин
13. Б.Емельянов «Игра»
13 мин
14. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава четвёртая «Первые неприятности, первые трудности»
8 мин
15. Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» (главы)
12 мин
16. С.Голицын «Сорок изыскателей». Глава третья «В поход! В поход! В поход!».
8 мин
17. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса». Продолжение
12 мин
18. К.Бальмонт «Капля», Б.Заходер «Что красивей всего?»
8 мин
19. А.Чехов «Степь»
6 мин
20. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава «Удар сабли»
8 мин
21. И. Бунин «Розы»