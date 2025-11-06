Search
Летние путешествия и приключения

Тема 2

01. Ю. Ким «Отважный охотник»

6 мин

02. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава первая «Какие роковые последствия произошли из-за непродуманной подмазки сковороды»

12 мин

03. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава третья «В поход! В поход! В поход!».

8 мин

04. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава четвёртая «Первые неприятности, первые трудности»

11 мин

05. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава «Удар сабли»

8 мин

06. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава "Удар сабли". Продолжение

11 мин

07. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 8 «Будущий храбрый пират»

11 мин

08. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса»

6 мин

09. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса». Продолжение

12 мин

10. Б. Емельянов «Игра»

13 мин

