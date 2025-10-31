Знакомство с основными понятиями в математике
01. Четырёхугольник. Обозначение четырёхугольника
4 мин
02. Сравнение чисел
6 мин
03. Замкнутые и незамкнутые линии
2 мин
04. Измерение длины отрезка
5 мин
05. Понятие числового отрезка
9 мин
06. Решение примеров в несколько действий
4 мин
07. Знакомство с задачей и её составными частями
10 мин
08. Задачи на разностное сравнение
5 мин
09. Задачи с недостающими и лишними данными. Отличие задачи от задания
9 мин
10. Введение понятия «масса»
7 мин
11. Сложение и вычитание отрезков
9 мин
12. Введение понятия «сумма»
3 мин
13. Переместительное свойство сложения
6 мин
14. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц
5 мин
15. Введение понятия «литр»
4 мин
16. Нахождение неизвестного слагаемого
7 мин
17. Образование чисел второго десятка. Двузначные числа от 10 до 20
7 мин
18. Задачи с несколькими вопросами
8 мин
19. Нумерационные случаи сложения и вычитания в пределах 10
4 мин
20. Дециметр
7 мин
21. Равенство и неравенство
9 мин
22. Сложение и вычитание чисел в пределах 10
4 мин
23. Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд. Таблица сложения до 20
8 мин