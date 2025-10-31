Начальное знакомство с математикой
01. Форма, величина, расположение предметов
9 мин
02. Количественный счёт предметов
7 мин
03. Порядковый счёт предметов
9 мин
04. Сравнение предметов. Расположение предметов по размеру
10 мин
05. Расположение событий по времени
6 мин
06. Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше?
11 мин
07. Множество. Элемент множества
8 мин
08. Части множества
7 мин
09. Равные множества
5 мин
10. Точки и линии
6 мин
11. Расположение множеств внутри, вне, между
6 мин