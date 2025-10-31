Search
Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 1 класс Тема 2. Знакомство с основными понятиями в математике
Знакомство с основными понятиями в математике

Тема 2

01. Четырёхугольник. Обозначение четырёхугольника

4 мин

02. Сравнение чисел

6 мин

03. Замкнутые и незамкнутые линии

2 мин

04. Измерение длины отрезка

5 мин

05. Понятие числового отрезка

9 мин

06. Решение примеров в несколько действий

4 мин

07. Знакомство с задачей и её составными частями

10 мин

08. Задачи на разностное сравнение

5 мин

09. Задачи с недостающими и лишними данными. Отличие задачи от задания

9 мин

10. Введение понятия «масса»

7 мин

11. Сложение и вычитание отрезков

9 мин

12. Введение понятия «сумма»

3 мин

13. Переместительное свойство сложения

6 мин

14. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц

5 мин

15. Введение понятия «литр»

4 мин

16. Нахождение неизвестного слагаемого

7 мин

17. Образование чисел второго десятка. Двузначные числа от 10 до 20

7 мин

18. Задачи с несколькими вопросами

8 мин

19. Нумерационные случаи сложения и вычитания в пределах 10

4 мин

20. Дециметр

7 мин

21. Равенство и неравенство

9 мин

22. Сложение и вычитание чисел в пределах 10

4 мин

23. Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд. Таблица сложения до 20

8 мин

