Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 1 класс Тема 1. Начальное знакомство с математикой
Начальное знакомство с математикой

Тема 1

01. Форма, величина, расположение предметов

9 мин

02. Количественный счёт предметов

7 мин

03. Порядковый счёт предметов

9 мин

04. Сравнение предметов. Расположение предметов по размеру

10 мин

05. Расположение событий по времени

6 мин

06. Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше?

11 мин

07. Множество. Элемент множества

8 мин

08. Части множества

7 мин

09. Равные множества

5 мин

10. Точки и линии

6 мин

11. Расположение множеств внутри, вне, между

6 мин

