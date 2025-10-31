Умножение и деление
01. Действие умножение. Знак умножения
6 мин
02. Составление выражений на умножение и нахождение их значений
7 мин
03. Периметр прямоугольника
7 мин
04. Особые случаи умножения. Умножение на 1 и 0
6 мин
05. Названия компонентов умножения
5 мин
06. Конкретный смысл деления по содержанию
4 мин
07. Деление на равные части
5 мин
08. Переместительный закон умножения
5 мин
09. Название компонентов и результата деления
6 мин
10. Взаимосвязь между компонентами и результатом умножения
9 мин
11. Связь между умножением и делением. Периметр квадрата
9 мин
12. Особые случаи умножения. Умножение на круглое число
6 мин