Сложение и вычитание (письменные приёмы)
01. Письменные приемы сложения вида 45 + 23
02. Письменные приёмы вычислений вида 57 - 26
03. Прямой угол. Построение прямого угла
4 мин
04. Письменные приемы сложения вида 87 + 13
05. Построение прямоугольника
5 мин
06. Письменные приемы сложения двузначных чисел с переходом через десяток вида 37 + 48
07. Решение задач
9 мин
08. Письменные приемы вычисления вида 40 – 8, 32 + 8
6 мин
09. Письменные приемы вычисления вида 50 – 24
5 мин
10. Письменные приемы вычислений вида 52 - 24
4 мин