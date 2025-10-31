Search
Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 2 класс Тема 4. Сложение и вычитание (письменные приёмы)
Сложение и вычитание (письменные приёмы)

Тема 4

01. Письменные приемы сложения вида 45 + 23

02. Письменные приёмы вычислений вида 57 - 26

03. Прямой угол. Построение прямого угла

4 мин

04. Письменные приемы сложения вида 87 + 13

05. Построение прямоугольника

5 мин

06. Письменные приемы сложения двузначных чисел с переходом через десяток вида 37 + 48

07. Решение задач

9 мин

08. Письменные приемы вычисления вида 40 – 8, 32 + 8

6 мин

09. Письменные приемы вычисления вида 50 – 24

5 мин

10. Письменные приемы вычислений вида 52 - 24

4 мин

