Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 2 класс Тема 5. Умножение и деление
Умножение и деление

Тема 5

01. Действие умножение. Знак умножения

6 мин

02. Составление выражений на умножение и нахождение их значений

7 мин

03. Периметр прямоугольника

7 мин

04. Особые случаи умножения. Умножение на 1 и 0

6 мин

05. Названия компонентов умножения

5 мин

06. Конкретный смысл деления по содержанию

4 мин

07. Деление на равные части

5 мин

08. Переместительный закон умножения

5 мин

09. Название компонентов и результата деления

6 мин

10. Взаимосвязь между компонентами и результатом умножения

9 мин

11. Связь между умножением и делением. Периметр квадрата

9 мин

12. Особые случаи умножения. Умножение на круглое число

6 мин

