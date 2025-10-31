Составные задачи
01. Составные задачи на нахождение суммы
4 мин
02. Задачи на кратное сравнение
7 мин
03. Задачи на приведение к единице
7 мин
04. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого и разности
9 мин
05. Составные задачи на разностное и кратное сравнение
10 мин
06. Составные задачи на нахождение суммы двух произведений
7 мин
07. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого
7 мин
08. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму
7 мин
09. Простые задачи на определение цены, количества, стоимости
5 мин
10. Составные задачи на определение цены, количества, стоимости. Продолжение решения задач
8 мин