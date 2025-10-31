01 . Конкретный смысл деления. Связь умножения и деления 8 мин

02 . Связь между величинами: "масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов" 9 мин

03 . Конкретный смысл умножения 11 мин

04 . Порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками 12 мин

05 . Задачи на увеличение в несколько раз 7 мин

06 . Задачи на уменьшение в несколько раз 6 мин

07 . Задачи на сравнение чисел с помощью деления (кратное сравнение) 4 мин

08 . Задачи на кратное и разностное сравнение 6 мин

09 . Задачи на нахождение четвертого пропорционального 7 мин

10 . Площадь. Способы сравнения фигур по площади 6 мин

11 . Единица площади - квадратный сантиметр 6 мин

12 . Площадь прямоугольника 7 мин

13 . Единица площади - квадратный дециметр 8 мин

14 . Единица площади - квадратный метр 10 мин

15 . Умножение на 1 и на 0 8 мин

16 . Деление вида а : а и 0 : а 8 мин

17 . Задачи в три действия 6 мин

18 . Образование и сравнение долей 8 мин

19 . Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр) 5 мин

20 . Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле 4 мин