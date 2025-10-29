Уроки
01. Образование и сравнение долей
8 мин
02. Задачи в три действия
6 мин
03. Задачи на кратное и разностное сравнение
6 мин
04. Решение уравнений
12 мин
05. Решение задач
7 мин
06. Виды треугольников по размеру сторон, по величине углов
5 мин
07. Деление суммы на число
8 мин
08. Умножение суммы на число
6 мин
09. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле
4 мин
10. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр)
5 мин
11. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 3 × 20, 60 ÷ 3
6 мин
12. Деление вида а : а и 0 : а
8 мин
13. Задачи на увеличение в несколько раз
7 мин
14. Натуральная последовательность трехзначных чисел
8 мин
15. Деление меньшего числа на большее
9 мин
16. Единица площади - квадратный метр
10 мин
17. Связь между величинами: "масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов"
9 мин
18. Задачи на нахождение четвертого пропорционального
7 мин
19. Единица площади - квадратный дециметр
8 мин
20. Умножение на 1 и на 0
8 мин
21. Площадь. Способы сравнения фигур по площади
6 мин
22. Единица площади - квадратный сантиметр
6 мин
23. Площадь прямоугольника
7 мин
24. Конкретный смысл деления. Связь умножения и деления
8 мин
25. Конкретный смысл умножения
11 мин
26. Повторение знаний о сложении и вычитании. Устные приемы сложения и вычитания
12 мин
27. Обозначение геометрических фигур буквами
6 мин
28. Разряды счётных единиц
10 мин
29. Обозначение чисел римскими цифрами
12 мин
30. Различные способы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями
10 мин
31. Умножение на однозначное число
17 мин
32. Деление на однозначное число
18 мин
33. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз
11 мин
34. Единицы массы: килограмм, грамм
10 мин
35. Единицы времени. Год, месяц, сутки