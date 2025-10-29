Search
Математика, 3 класс Тема 1. Уроки
Тема 1

01. Образование и сравнение долей

8 мин

02. Задачи в три действия

6 мин

03. Задачи на кратное и разностное сравнение

6 мин

04. Решение уравнений

12 мин

05. Решение задач

7 мин

06. Виды треугольников по размеру сторон, по величине углов

5 мин

07. Деление суммы на число

8 мин

08. Умножение суммы на число

6 мин

09. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле

4 мин

10. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр)

5 мин

11. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 3 × 20, 60 ÷ 3

6 мин

12. Деление вида а : а и 0 : а

8 мин

13. Задачи на увеличение в несколько раз

7 мин

14. Натуральная последовательность трехзначных чисел

8 мин

15. Деление меньшего числа на большее

9 мин

16. Единица площади - квадратный метр

10 мин

17. Связь между величинами: "масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов"

9 мин

18. Задачи на нахождение четвертого пропорционального

7 мин

19. Единица площади - квадратный дециметр

8 мин

20. Умножение на 1 и на 0

8 мин

21. Площадь. Способы сравнения фигур по площади

6 мин

22. Единица площади - квадратный сантиметр

6 мин

23. Площадь прямоугольника

7 мин

24. Конкретный смысл деления. Связь умножения и деления

8 мин

25. Конкретный смысл умножения

11 мин

26. Повторение знаний о сложении и вычитании. Устные приемы сложения и вычитания

12 мин

27. Обозначение геометрических фигур буквами

6 мин

28. Разряды счётных единиц

10 мин

29. Обозначение чисел римскими цифрами

12 мин

30. Различные способы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями

10 мин

31. Умножение на однозначное число

17 мин

32. Деление на однозначное число

18 мин

33. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз

11 мин

34. Единицы массы: килограмм, грамм

10 мин

35. Единицы времени. Год, месяц, сутки

