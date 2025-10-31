Внетабличное умножение и деление
01. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 3 × 20, 60 ÷ 3
6 мин
02. Приёмы деления для случаев вида 80 ÷ 20
5 мин
03. Умножение суммы на число
6 мин
04. Приёмы умножения для случаев вида 23 х 4 и 4 х 23
7 мин
05. Деление суммы на число
8 мин
06. Приёмы деления для случаев вида 78 : 2 и 69 : 3
9 мин
07. Связь между числами при делении
9 мин
08. Приёмы деления для случаев вида 87 : 29 и 66 : 22
9 мин
09. Проверка умножения
6 мин
10. Проверка деления
8 мин
11. Деление с остатком
7 мин
12. Приёмы нахождения частного и остатка
10 мин
13. Деление меньшего числа на большее
9 мин