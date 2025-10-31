Search
Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 3 класс Тема 2. Умножение и деление
Назад

Умножение и деление

Тема 2

01. Конкретный смысл деления. Связь умножения и деления

8 мин

02. Связь между величинами: "масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов"

9 мин

03. Конкретный смысл умножения

11 мин

04. Порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками

12 мин

05. Задачи на увеличение в несколько раз

7 мин

06. Задачи на уменьшение в несколько раз

6 мин

07. Задачи на сравнение чисел с помощью деления (кратное сравнение)

4 мин

08. Задачи на кратное и разностное сравнение

6 мин

09. Задачи на нахождение четвертого пропорционального

7 мин

10. Площадь. Способы сравнения фигур по площади

6 мин

11. Единица площади - квадратный сантиметр

6 мин

12. Площадь прямоугольника

7 мин

13. Единица площади - квадратный дециметр

8 мин

14. Единица площади - квадратный метр

10 мин

15. Умножение на 1 и на 0

8 мин

16. Деление вида а : а и 0 : а

8 мин

17. Задачи в три действия

6 мин

18. Образование и сравнение долей

8 мин

19. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр)

5 мин

20. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле

4 мин

21. Единицы времени. Год, месяц, сутки

6 мин

17. Задачи в три действия

Тренажёр

Тестирование

Обсуждение

Обсуждение