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Библиотека InternetUrok.ruОкружающий мир, 4 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Сокровища Земли под охраной человечества

12 мин

02. Пустыни

6 мин

03. Степи России

9 мин

04. У Черного моря

8 мин

05. Звездное небо - великая книга природы

8 мин

06. Мир глазами астронома

6 мин

07. Пояса Земли

8 мин

08. Леса России

12 мин

09. Тундра

8 мин

10. Зона арктических пустынь

9 мин

11. Равнины и горы России

10 мин

12. Международная Красная книга

6 мин

13. Планеты Солнечной системы

12 мин

14. Мир глазами географа

7 мин

15. Моря, озера и реки России

12 мин

16. Дети - герои ВОВ

13 мин

17. Имя нашей страны - Россия, или Российская Федерация. Границы России

16 мин

18. Нервная система человека

11 мин

19. Язык. Вкус

5 мин

20. Дыхательная система человека

14 мин

21. Память о войне 1812 года

22. Система кровообращения

23. Пищеварительная система

24. «Взгляд» на глаз

25. Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия

26. Самый большой орган чувств

27. Как человек двигается?

28. Путешествие в мир клетки

29. Полезные ископаемые твоего края

30. Заповедные места твоего края

31. Народные промыслы твоего края

32. Охрана природы

Тема 1

29. Полезные ископаемые твоего края