01 . Звук и буква А, а 20 мин

02 . Звук и буква О, о 18 мин

03 . Звук и буква У, у 14 мин

04 . Звук и буква Э, э 18 мин

05 . Звук и буква И, и 15 мин

06 . Буква Ы, звук [ы] 7 мин

07 . Буква М, звук м 9 мин

08 . Звук и буква Н, н 17 мин

09 . Звук и буква Р, р 19 мин

10 . Буква Л, звук [л] 7 мин

11 . Звук [й'], буква Й 12 мин

12 . Буквы Я, я. Звуки буквы я 17 мин

13 . Буква Ю и звуки, которые она обозначает 13 мин

14 . Буквы «е» и «ё» и звуки, которые они обозначают 16 мин

15 . Звуки [т], [т'] буквы Т, т 14 мин

16 . Звуки [д], [д'] буквы Д, д 19 мин

17 . Звуки [с], [с'] буквы С, с 15 мин

18 . Буквы З, з, звуки [з] и [з’] 9 мин

19 . Буквы К, к, звуки [к] и [к’] 8 мин

20 . Буквы Г и г, звуки [г], [г’] 8 мин

21 . Буква Б, звук [б] 8 мин