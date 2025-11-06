Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 1 класс Тема 2. Алфавит
Алфавит

Тема 2

01. Звук и буква А, а

20 мин

02. Звук и буква О, о

18 мин

03. Звук и буква У, у

14 мин

04. Звук и буква Э, э

18 мин

05. Звук и буква И, и

15 мин

06. Буква Ы, звук [ы]

7 мин

07. Буква М, звук м

9 мин

08. Звук и буква Н, н

17 мин

09. Звук и буква Р, р

19 мин

10. Буква Л, звук [л]

7 мин

11. Звук [й'], буква Й

12 мин

12. Буквы Я, я. Звуки буквы я

17 мин

13. Буква Ю и звуки, которые она обозначает

13 мин

14. Буквы «е» и «ё» и звуки, которые они обозначают

16 мин

15. Звуки [т], [т'] буквы Т, т

14 мин

16. Звуки [д], [д'] буквы Д, д

19 мин

17. Звуки [с], [с'] буквы С, с

15 мин

18. Буквы З, з, звуки [з] и [з’]

9 мин

19. Буквы К, к, звуки [к] и [к’]

8 мин

20. Буквы Г и г, звуки [г], [г’]

8 мин

21. Буква Б, звук [б]

8 мин

22. Буква Ч, звук [ч']

6 мин

