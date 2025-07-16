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Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 2 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Омонимы. Как найти омонимы в толковом словаре

9 мин

02. Что такое текст-рассуждение?

9 мин

03. Что такое текст-повествование?

11 мин

04. Тема и главная мысль текста

8 мин

05. Текст. Заголовок текста. Части текста

14 мин

06. Диалог и монолог

6 мин

07. Что такое местоимение

8 мин

08. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами

10 мин

09. Единственное и множественное число имени прилагательного

8 мин

10. Связь имени прилагательного с именем существительным

6 мин

11. Что такое прилагательное?

9 мин

12. Правописание собственных имён существительных. Заглавная буква в названиях книг, журналов, в именах сказочных героев, географических названи

8 мин

13. Имена существительные собственные и нарицательные

8 мин

14. Что такое части речи?

13 мин

15. Проверка парных согласных звуков в корне слова

8 мин

16. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне

11 мин

17. Родственные слова. Корень слова

7 мин

18. Слова с удвоенными согласными. Перенос слов с двойными согласными

7 мин

19. Звук [й] и буква Й. Правила переноса слов с буквой Й

8 мин

20. Правописание частицы НЕ с глаголом

8 мин

21. Что обозначают буквы е, ё, ю, я

22. Единственное и множественное число глагола

23. Предложение. Главные члены предложения

24. Прямое и переносное значение слов

25. Согласные звуки. Сочетания букв ЧН, ЧК, ЩН

26. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые

27. Что такое глагол?

28. Что такое текст-описание

29. Единственное и множественное число имён существительных

30. Как установить связь слов в предложении

31. Имя существительное. Род имён существительных

32. Правописание слов с разделительным Ь

Тема 1

21. Что обозначают буквы е, ё, ю, я