Уроки
01. Рецензия. Отзыв
8 мин
02. Олицетворение
7 мин
03. Эпитеты
8 мин
04. Изобразительные средства языка: сравнение, метафора
9 мин
05. Описание пейзажное, портретное, сравнительное
12 мин
06. Самостоятельная часть речи наречие. Знакомство
10 мин
07. Склонение личных местоимений
10 мин
08. Местоимения 1, 2, 3 лица. Употребление личных местоимений в речи. Правописание местоимений с предлогами
13 мин
09. Написание ТСЯ и ТЬСЯ в конце глаголов
9 мин
10. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени
7 мин
11. Спряжение глаголов с ударными и безударными личными окончаниями. Лицо и число
12 мин
12. Глаголы прошедшего времени. Как изменяются глаголы прошедшего времени. Суффиксы глаголов прошедшего времени
9 мин
13. Склонение имён существительных и прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний
11 мин
14. Знакомство со сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями
13 мин
15. Описание деловое и художественное
8 мин
16. Правописание падежных окончаний имён прилагательных
8 мин
17. Речевой жанр - "рассказ"
7 мин
18. Правописание падежных окончаний имён существительных
9 мин