Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 4 класс Тема 1. Уроки
Назад

Уроки

Тема 1

01. Рецензия. Отзыв

8 мин

02. Олицетворение

7 мин

03. Эпитеты

8 мин

04. Изобразительные средства языка: сравнение, метафора

9 мин

05. Описание пейзажное, портретное, сравнительное

12 мин

06. Самостоятельная часть речи наречие. Знакомство

10 мин

07. Склонение личных местоимений

10 мин

08. Местоимения 1, 2, 3 лица. Употребление личных местоимений в речи. Правописание местоимений с предлогами

13 мин

09. Написание ТСЯ и ТЬСЯ в конце глаголов

9 мин

10. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени

7 мин

11. Спряжение глаголов с ударными и безударными личными окончаниями. Лицо и число

12 мин

12. Глаголы прошедшего времени. Как изменяются глаголы прошедшего времени. Суффиксы глаголов прошедшего времени

9 мин

13. Склонение имён существительных и прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний

11 мин

14. Знакомство со сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями

13 мин

15. Описание деловое и художественное

8 мин

16. Правописание падежных окончаний имён прилагательных

8 мин

17. Речевой жанр - "рассказ"

7 мин

18. Правописание падежных окончаний имён существительных

9 мин

Тема 1

16. Правописание падежных окончаний имён прилагательных