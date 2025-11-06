01 . Правописание падежных окончаний имён существительных 9 мин

02 . Правописание падежных окончаний имён прилагательных 8 мин

03 . Склонение имён существительных и прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 11 мин

04 . Глаголы прошедшего времени. Как изменяются глаголы прошедшего времени. Суффиксы глаголов прошедшего времени 9 мин

05 . Спряжение глаголов с ударными и безударными личными окончаниями. Лицо и число 12 мин

06 . Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени 7 мин