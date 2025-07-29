01 . Рецензия. Отзыв 8 мин

02 . Олицетворение 7 мин

03 . Эпитеты 8 мин

04 . Изобразительные средства языка: сравнение, метафора 9 мин

05 . Описание пейзажное, портретное, сравнительное 12 мин

06 . Самостоятельная часть речи наречие. Знакомство 10 мин

07 . Склонение личных местоимений 10 мин

08 . Местоимения 1, 2, 3 лица. Употребление личных местоимений в речи. Правописание местоимений с предлогами 13 мин

09 . Написание ТСЯ и ТЬСЯ в конце глаголов 9 мин

10 . Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени 7 мин

11 . Спряжение глаголов с ударными и безударными личными окончаниями. Лицо и число 12 мин

12 . Глаголы прошедшего времени. Как изменяются глаголы прошедшего времени. Суффиксы глаголов прошедшего времени 9 мин

13 . Склонение имён существительных и прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 11 мин

14 . Знакомство со сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями 13 мин

15 . Описание деловое и художественное 8 мин

16 . Правописание падежных окончаний имён прилагательных 8 мин

17 . Речевой жанр - "рассказ" 7 мин