Фонетика. Графика. Орфография
01. Фонетика. Звуки речи. Алфавит
10 мин
02. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение
12 мин
03. Буквы е, ё, ю, я
6 мин
04. Разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки
5 мин
05. Безударные гласные в корнях слов
6 мин
06. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова
7 мин
07. Правописание о—е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных и прилагательных, глаголов
08. Буквы И и Ы после Ц
6 мин
09. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные
10 мин
10. Контрольная работа по теме «Фонетика»
8 мин