Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 5. Фонетика. Графика. Орфография
Фонетика. Графика. Орфография

Тема 5

01. Фонетика. Звуки речи. Алфавит

10 мин

02. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение

12 мин

03. Буквы е, ё, ю, я

6 мин

04. Разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки

5 мин

05. Безударные гласные в корнях слов

6 мин

06. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

7 мин

07. Правописание о—е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных и прилагательных, глаголов

08. Буквы И и Ы после Ц

6 мин

09. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные

10 мин

10. Контрольная работа по теме «Фонетика»

8 мин

