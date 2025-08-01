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Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Правописание о—е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных и прилагательных, глаголов

02. Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?

03. Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после шипящих

5 мин

04. Общие сведения о русском языке

5 мин

05. Омонимы. Синонимы. Антонимы

6 мин

06. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных

17 мин

07. Куда переносит “переносное значение”?

11 мин

08. Шут его знает, или о табу и эвфемизмах

8 мин

09. Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии

10 мин

10. Холодно - тепло или холодно - жарко? Антонимы

10 мин

11. Правописание гласных в приставках Пре- и При-

9 мин

12. Буквы Ы и И после приставок на согласные

10 мин

13. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»

12 мин

14. Чередование -о, - а в корне слова

9 мин

15. Безударные гласные в окончании имён прилагательных

7 мин

16. Фразеологизмы и их происхождение

10 мин

17. Фразеологизмы

8 мин

18. Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография»

19. Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-

20. Чередование гласных е-и в корне слова

21. Правила переноса слов

22. Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова

23. Буквы И и Ы после Ц

24. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение

25. Имя существительное как часть речи

26. Слитное и дефисное написание сложных слов

27. Способы словообразования

28. Правописание приставок на –з, -с

29. Морфемика. Основа слова и окончание

30. Дефис в местоимениях

31. Окончание имени существительного

32. Контрольная работа по теме «Морфология»

33. Безударные гласные в корнях слов

34. Наречие как часть речи

35. Глагол как часть речи

36. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные

37. Буквы е, ё, ю, я

38. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

39. Фонетика. Звуки речи. Алфавит

40. Тире между подлежащим и сказуемым

41. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

42. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

43. Личные окончания глаголов

44. Повторение сведений о частях речи

45. Разделительные Ь и Ъ

Тема 1

29. Морфемика. Основа слова и окончание