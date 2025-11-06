Морфемика. Орфография
01. Морфемика. Основа слова и окончание
5 мин
02. Корень слова
6 мин
03. Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова
7 мин
04. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных
17 мин
05. Правила переноса слов
6 мин
06. Чередование -о, - а в корне слова
9 мин
07. Чередование гласных е-и в корне слова
6 мин
08. Правописание приставок на –з, -с
4 мин
09. Буквы Ы и И после приставок на согласные
10 мин
10. Правописание гласных в приставках Пре- и При-
9 мин
11. Способы словообразования
7 мин
12. Слитное и дефисное написание сложных слов
7 мин
13. Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-
6 мин
14. Морфемный и словообразовательный разбор слова
13 мин
15. Большая буква и кавычки в именах собственных
7 мин
16. Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография»
12 мин