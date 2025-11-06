Синтаксис. Пунктуация
01. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании
6 мин
02. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации
6 мин
03. Главные члены предложения
5 мин
04. Тире между подлежащим и сказуемым
4 мин
05. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения
5 мин
06. Дополнение
5 мин
07. Определение
4 мин
08. Обстоятельство
7 мин
09. Синтаксический разбор простого предложения
4 мин
10. Обращения
5 мин
11. Предложения с вводными словами
7 мин
12. Сложное предложение. Понятие о союзной и бессоюзной связи
6 мин
13. Синтаксический разбор сложного предложения
4 мин
14. Знаки препинания при прямой речи
10 мин
15. Диалог
7 мин
16. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»
12 мин