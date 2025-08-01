Ещё уроки
01. Словообразование имён существительных. Правописание сложных имён существительных
15 мин
02. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных
17 мин
03. Морфемный и словообразовательный разбор слова
13 мин
04. Контрольный диктант по теме «Орфография»
05. Предлоги и союзы как служебные части речи
06. Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова
07. Большая буква и кавычки в именах собственных
08. Предложения с вводными словами
09. Частица как служебная часть речи
10. Контрольная работа по теме «Фонетика»
11. Корень слова
12. Имя прилагательное как часть речи
13. Правописание глухих и звонких согласных
14. НЕ с глаголами. Написание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах
15. «Усыновлённые» (заимствованные слова) в русском языке
16. Устаревшие слова. Неологизмы
17. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения
18. Главные члены предложения
19. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации
20. Диалог
21. Знаки препинания при прямой речи
22. Синтаксический разбор сложного предложения
23. Сложное предложение. Понятие о союзной и бессоюзной связи
24. Синтаксический разбор простого предложения
25. Обращения
26. Обстоятельство
27. Определение
28. Дополнение
29. Правописание безударных гласных в корне слова