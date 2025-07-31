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Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Глагол как часть речи

10 мин

02. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные

10 мин

03. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

7 мин

04. Фонетика. Звуки речи. Алфавит

10 мин

05. Тире между подлежащим и сказуемым

4 мин

06. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

6 мин

07. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

6 мин

08. Личные окончания глаголов

7 мин

09. Повторение сведений о частях речи

6 мин

10. Разделительные Ь и Ъ

5 мин

Тема 1

07. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов