Вводный курс. Морфология. Орфография
01. Повторение сведений о частях речи
6 мин
02. Имя существительное как часть речи
9 мин
03. Словообразование имён существительных. Правописание сложных имён существительных
15 мин
04. Окончание имени существительного
6 мин
05. Имя прилагательное как часть речи
7 мин
06. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных
17 мин
07. Безударные гласные в окончании имён прилагательных
7 мин
08. Глагол как часть речи
10 мин
09. Личные окончания глаголов
7 мин
10. НЕ с глаголами. Написание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах
6 мин
11. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов
6 мин
12. Наречие как часть речи
5 мин
13. Дефис в местоимениях
4 мин
14. Предлоги и союзы как служебные части речи
8 мин
15. Частица как служебная часть речи
4 мин
16. Контрольная работа по теме «Морфология»
14 мин