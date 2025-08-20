Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 6 класс Тема 2. Ещё уроки
Тема 2

01. Качественные прилагательные

9 мин

02. Правописание падежных окончаний имен существительных

9 мин

03. Число имени существительного

7 мин

04. Одушевленные и неодушевленные существительные

8 мин

05. Нарицательные и собственные существительные. Правописание собственных существительных

11 мин

06. Имя существительное. Лексико-семантические разряды имен существительных

13 мин

07. Род несклоняемых имен существительных

14 мин

08. Падеж имени существительного

10 мин

09. Склонение имени существительного

6 мин

10. Морфологический разбор числительных

6 мин

11. Степени сравнения имен прилагательных

12. Морфологический разбор имени существительного

13. Разряды прилагательных по значению

14. Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР- / -ГАР-

15. Переходные и непереходные глаголы

16. Возвратные местоимения

17. Личные местоимения

18. Местоимение как часть речи

19. Сложносокращенные слова

20. Правописание соединительных гласных О и Е

21. Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -КОС- и -КАС-

22. Этимология слов русского языка

23. Слова, ограниченные в употреблении. Жаргонизмы и профессионализмы

24. Общеупотребительные и диалектные слова

