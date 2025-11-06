Имя существительное
01. Имя существительное. Лексико-семантические разряды имен существительных
13 мин
02. Нарицательные и собственные существительные. Правописание собственных существительных
11 мин
03. Одушевленные и неодушевленные существительные
8 мин
04. Род имён существительных
16 мин
05. Имена существительные общего рода
7 мин
06. Род несклоняемых имен существительных
14 мин
07. Склонение имени существительного
6 мин
08. Число имени существительного
7 мин
09. Падеж имени существительного
10 мин
10. Правописание падежных окончаний имен существительных
9 мин
11. Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -МЯ. Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ
5 мин
12. НЕ с существительными
3 мин
13. Правописание суффиксов существительных
9 мин
14. Морфологический разбор имени существительного
4 мин