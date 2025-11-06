Спецкурс С. Волкова
01. Где работают слова? Профессиональная лексика
7 мин
02. Чем управляет правило Винокура?
8 мин
03. Как человек превратился во фразеологизмы
7 мин
04. Слова - пенсионеры и слова – младенцы. Устаревшие слова и неологизмы
8 мин
05. Слово за слово, или как возникают словообразовательные цепочки и квадраты
7 мин
06. Всегда ли по-русски бывает понятно? Диалектизмы
10 мин
07. Слово предъявляет паспорт, или Откуда приходят слова?
10 мин
08. Приставки и суффиксы играют в чехарду, или что такое конфиксы? Что такое конфикс?
8 мин