Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 6 класс Тема 12. Спецкурс С. Волкова
Назад

Спецкурс С. Волкова

Тема 12

01. Где работают слова? Профессиональная лексика

7 мин

02. Чем управляет правило Винокура?

8 мин

03. Как человек превратился во фразеологизмы

7 мин

04. Слова - пенсионеры и слова – младенцы. Устаревшие слова и неологизмы

8 мин

05. Слово за слово, или как возникают словообразовательные цепочки и квадраты

7 мин

06. Всегда ли по-русски бывает понятно? Диалектизмы

10 мин

07. Слово предъявляет паспорт, или Откуда приходят слова?

10 мин

08. Приставки и суффиксы играют в чехарду, или что такое конфиксы? Что такое конфикс?

8 мин

