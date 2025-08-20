01 . Дефис между частями слова в наречиях 7 мин

02 . Изобразительно-выразительные средства языка 16 мин

03 . Функции знаков препинания. Пунктуационный разбор 26 мин

04 . Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета 18 мин

05 . Звукоподражательные слова. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. Омонимия слов разных частей 16 мин

06 . Интересные факты из жизни существительных 9 мин

07 . Слова берутся за руки 7 мин

08 . Как пить чай с другом и с сушками, или О многозначности предлогов 8 мин

09 . Куда наклоняется глагол? 8 мин

10 . Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и –Е 11 мин

11 . Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 12 мин

12 . Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический разбор 14 мин

13 . Причастия и отглагольные прилагательные 20 мин

14 . Понятие глагола. Начальная форма глагола. Повторение 14 мин

15 . Правописание личных окончаний глагола. Спряжение глагола 27 мин

16 . Правописание суффиксов -ыва (-ива) и -ова (-ева) 18 мин

17 . Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Особое спряжение 15 мин

18 . НЕ с глаголами 14 мин

19 . Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 6 мин

20 . Смысловые частицы 17 мин

21 . Самостоятельные и служебные части речи. Обобщение сведений. 5 мин

22 . Морфологический разбор глагола 8 мин

23 . Различение НЕ и НИ 9 мин

24 . Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных 9 мин

25 . Степени сравнения наречий 7 мин

26 . Морфология. Морфологический разбор слова 17 мин

27 . Морфемика. Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор слова 9 мин

28 . Союз как часть речи 5 мин

29 . Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 4 мин

30 . Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ- 6 мин

31 . Отрицательные частицы 12 мин

32 . Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частиц 5 мин

33 . Разряды частиц. Формообразующие частицы 8 мин

34 . Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО 15 мин

35 . Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов 4 мин

36 . Употребление предлогов 8 мин

37 . Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте 10 мин

38 . Написание НЕ с деепричастиями 5 мин

39 . Обобщение сведений о причастии

40 . Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени

41 . Морфологический разбор причастий

42 . Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями

43 . Краткие причастия

44 . Действительные и страдательные причастия

45 . Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте

46 . Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий

47 . Понятие о причастии

48 . Стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический)

49 . Фонетика. Орфография. Фонетический разбор слова