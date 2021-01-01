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  4. Алгебра, 11 класс
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  6. Геометрическая вероятность
Алгебра

Геометрическая вероятность

Классическое определение вероятности оказывается эффективным для решения целого спектра задач, но с другой стороны, обладает и рядом ограничений. Одним из таких ограничений является тот факт, что оно неприменимо к испытаниям с бесконечным количеством исходов. Поэтому при решении задач, в которых рассматриваются такие испытания, вместо формулы   применяется другой подход, называемый геометрическим определением вероятности. На этом уроке мы познакомимся с понятием геометрической вероятности: введём определение, выясним, что оно похоже на классическое определение вероятности. Также разберём некоторые примеры на разные меры, используемые в определении геометрической вероятности (длину, площадь и объём).

Введение