Классическое определение вероятности оказывается эффективным для решения целого спектра задач, но с другой стороны, обладает и рядом ограничений. Одним из таких ограничений является тот факт, что оно неприменимо к испытаниям с бесконечным количеством исходов. Поэтому при решении задач, в которых рассматриваются такие испытания, вместо формулы применяется другой подход, называемый геометрическим определением вероятности. На этом уроке мы познакомимся с понятием геометрической вероятности: введём определение, выясним, что оно похоже на классическое определение вероятности. Также разберём некоторые примеры на разные меры, используемые в определении геометрической вероятности (длину, площадь и объём).