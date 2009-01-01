Знаете ли вы, что важнейшим путем обогащения лексики русского языка является словообразование? Поэтому русский язык относится к языкам синтетического типа, то есть к таким языкам, типологической чертой которых является синтетизм [от греч. synthesis - соединение, составление], заключающийся в объединении в пределах одного слова нескольких морфем. На уроке вы повторите основные сведения о морфемах и способах словообразования, полученные в 5-6 классах.