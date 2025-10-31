Search
Библиотека InternetUrok.ruАлгебра, 8 класс Тема 3. Квадратичная функция. Функция y = k/x
Квадратичная функция. Функция y = k/x

Тема 3

01. Функция y = k · x², её свойства и график

02. Функция y = k/х, её свойства и график

03. Функция y = k/х, её свойства и график (продолжение)

22 мин

04. Функция y = k/х, её свойства и график (продолжение 1)

05. Преобразование графиков функций

28 мин

06. Как построить график функции у = f(x + t), если известен график функции у = f(x)

26 мин

07. Как построить график функции у = f(x) + m, если известен график функции у = f(x)

24 мин

08. Как построить график функции у = f (x + t) + m, если известен график функции у = f(x)

14 мин

09. Функция y = ax² + bx + c, её свойства и график

24 мин

10. Графическое решение квадратных уравнений

23 мин

