Библиотека InternetUrok.ruАлгебра, 8 класс Тема 1. Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями
Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями

Тема 1

01. Основные понятия

02. Виды чисел

30 мин

03. Основное свойство алгебраической дроби

04. Основное свойство алгебраической дроби (продолжение)

05. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями

06. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями (более сложные случаи)

07. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями (основные правила, простейшие случаи)

08. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями (более сложные случаи)

09. Разложение знаменателя на множители при сложении и вычитании алгебраических дробей

10. Задачи на сложение и вычитание дробей

11. Умножение и деление алгебраических дробей

12. Возведение алгебраической дроби в степень

13. Текстовые задачи

38 мин

14. Практика. Виды чисел. Упрощение рациональных выражений

24 мин

15. Дробно-рациональные выражения

28 мин

16. Степень с отрицательным показателем

21 мин

17. Решение рациональных уравнений

18. Первые представления о решении рациональных уравнений

19. Преобразование более сложных рациональных выражений

20. Преобразование рациональных выражений

21. Основные сведения о рациональных выражениях и их преобразованиях

