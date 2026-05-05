Геометрический смысл производной

В геометрии мы сталкивались с понятием касательной. Мы определяли касательную к окружности как прямую, которая имеет с окружностью одну общую точку. Но касательную можно провести и к эллипсу, и к гиперболе. Если определить касательную как прямую, которая имеет с кривой ровно одну общую точку, то получится, что касательные можно провести далеко не ко всем кривым.

Но может возникать ситуация, когда локально прямая с кривой имеет одну общую точку, а где-то вдалеке кривую пересекает.

Если обрезать кривую, то увидим, что касательная действительно касается кривой уже в нашем понимании: имеет с ней на рассматриваемом участке одну общую точку. Поэтому под касательной к гладкой кривой в точке будем понимать прямую, которая в некоторой окрестности точки имеет с кривой одну общую точку. В случае, если у кривой есть прямолинейный участок, будем считать касательной в любой точке прямую, которая содержит данный прямолинейный участок.

Теперь нужно выяснить, как найти касательную к кривой в данной точке. Для окружности это можно было сделать благодаря тому, что радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной. Перейдем к случаю произвольной кривой. Рассмотрим функцию, график которой является гладкой кривой.

Возьмём произвольную точку , в которой мы хотим провести касательную к графику функции. И возьмём недалеко от точки точку , которая также принадлежит графику функции. Прямая будет секущей к графику функции. Начнём двигать точку по графику функции к точке . Как только точка совпадёт с точкой , секущая превратится в касательную к графику функции в точке . То есть касательная в точке – это предельное положение секущей при . При этом все рассматриваемые секущие и касательная проходят через точку . Значит, при угол наклона секущей к оси в пределе стремится к углу наклона касательной к оси . Запишем полученный результат более строго. По определению производная – это отношение приращения функции к приращению аргумента при малом приращении аргумента.

Рассмотрим график функции . Отметим на нём произвольную точку . И рассмотрим точку , соответствующую некоторому приращению аргумента.

– секущая графика функции. А отношение приращения функции к приращению аргумента из прямоугольного треугольника : .

Будем теперь уменьшать приращение аргумента.

Как видим, точка приближается к точке . Если в пределе точки и совпадут, то прямая станет касательной к графику функции в точке (так как у этой прямой будет одна общая точка с графиком функции), а предел отношения приращения функции к приращению аргумента (производная функции в точке по определению) будет равен: , где – угол наклона касательной к графику функции в точке к положительному направлению оси .

Таким образом, мы получили геометрический смысл производной – тангенс угла наклона касательной к положительному направлению оси .

Поясним формулировку «положительное направление оси ». Мы знаем, что две прямые (если они не параллельны; угол между параллельными прямыми равен нулю) при пересечении образуют четыре угла. Если прямые перпендикулярны, то угол между ними равен . Во всех остальных случаях углом между прямыми принято считать острый угол, который образуется при их пересечении.

Рассмотрим убывающую функцию.

В этом случае приращение функции будет отрицательным, поэтому и производная функции в точке будет отрицательной. Здесь производная в точке равна не тангенсу угла между касательной и осью (это тангенс острого угла, то есть положительная величина), а тангенсу тупого угла между касательной и осью . Поэтому производная в точке равна тангенсу угла наклона касательной к положительному направлению оси , то есть углу, который отсчитывается от оси против часовой стрелки.

Пример

Найдите значение выражения .

Решение

В задаче речь идёт о значениях производной функции. Кроме того, изображены касательные к графику и углы их наклона к оси . Значит, необходимо воспользоваться геометрическим смыслом производной. В точке касательная к графику проходит под углом , значит, . Аналогично, . Получаем .

Пример

Найдите значение выражения .

Решение

Найдем производную в точке . В этой точке касательная параллельна оси абсцисс, поэтому . В точке угол наклона касательной , значит, . Получаем .

Пример

На рисунке изображены график функции и касательная к нему в точке с абсциссой . Найдите значение производной функции в точке .

Решение

Значение производной функции в точке равно тангенсу наклона касательной к положительному направлению оси . Значит, нам необходимо найти тангенс этого угла.

Найдем тангенс угла наклона касательной по определению. Для этого найдем тангенс угла , смежного с искомым. Найти это значение из треугольника не получится, так как мы не можем по рисунку определить длины его сторон, поэтому найдем подобный ему треугольник, который проходит через точки с известными координатами. Например, треугольник , в нем , . Используя определение тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике, получаем, что . Значит, . . Значит, .

Для решения рассмотренных примеров необходимо следующее.

Знать

Геометрический смысл производной.

Определение тангенса угла.

Уметь

Находить тангенс угла между прямой и осью в прямоугольной системе координат по рисунку.

Понимать

Угол между касательной и положительным направлением оси – это угол, который отсчитывается от оси против часовой стрелки.

Уравнение касательной

При решении последнего примера мы искали тангенс угла по определению из прямоугольного треугольника. Однако для этого можно воспользоваться и свойствами линейной функции. Напомним, что при изучении линейной функции мы выяснили, что угловой коэффициент линейной функции : , где – угол наклона прямой к положительному направлению оси . Таким образом, производная функции в точке равна не только тангенсу угла наклона касательной, но и угловому коэффициенту касательной.

Чтобы найти угловой коэффициент касательной, составим ее уравнение по двум точкам. В последней задаче касательная проходит через точки , , значит, их координаты обращают уравнение прямой в верное равенство, подставим их в уравнение:

Значит, .

Пример

Прямая параллельна касательной к графику функции . Найдите абсциссу точки касания.

Решение

Прямые параллельны тогда, когда их угловые коэффициенты равны, значит, угловой коэффициент касательной также равен 7. Как мы уже знаем, угловой коэффициент касательной равен значению производной в точке, поэтому: ; ; .

Однако теперь мы можем вывести уравнение касательной к графику функции в данной точке, зная значение производной функции в этой точке: . Получаем: . Осталось найти значение коэффициента . Для этого воспользуемся тем, что касательная проходит через точку : .

Подставим полученное значение в уравнение касательной: .

Отсюда получаем уравнение касательной к графику функции в данной точке: .

Пример

Составить уравнение касательной к графику функции в точке .

Решение

Уравнение касательной имеет: .

Найдем и .

:

Подставим заданное значение в : .

:

Сначала вычислим : . Теперь подставим .

Тогда уравнение касательной принимает следующий вид:

Пример

Прямая является касательной к графику функции . Найдите .

Решение

Запишем уравнение касательной к графику функции в точке .

Используя геометрический смысл производной, запишем, что производная в точке равна угловому коэффициенту касательной.

Вычислим : . Теперь подставим : . Приравняем значение производной в точке к угловому коэффициенту касательной: .

Уравнение касательной имеет следующий вид: .

Подставим полученные значения в уравнение касательной: .

Уравнение касательной, которое нам дано: . Можем приравнять коэффициенты : .

Составляем систему из двух уравнений: .

Ответ: .

Для решения рассмотренных примеров необходимо следующее.

Знать

Геометрический смысл производной.

Уравнение касательной к графику функции в точке.

Уметь

Вычислять значение производной функции в точке.

Механический смысл производной

Из курса физики мы знаем, что мгновенная скорость тела определяется следующим образом: . Таким образом, это определение совпадает с определением производной функции по переменной . Значит, . В этом и состоит механический смысл производной: скорость тела – это производная по времени от его перемещения. Таким образом, зная закон, по которому движется тело, можно найти скорость тела в любой момент времени.

Мы можем убедиться в справедливости полученного результата. Например, при равномерном движении . Если вычислить производную по времени, то получим, что . Таким образом, мы получили верный результат: для равномерного движения скорость постоянна.

Рассмотрим теперь равноускоренное движение: . Вычислим производную по времени: . Таким образом, мы получили формулу для линейного изменения скорости при равноускоренном движении, знакомом вам из курса физики. Скорость изменения скорости, по определению, – это ускорение. Значит, можем записать, что .

Действительно, для равномерного движения вторая производная будет равна нулю (ускорение рано нулю), а для равноускоренного движения получим постоянное ускорение: . Это ещё один механический смысл производной.

Пример

Материальная точка движется прямолинейно по закону (где – расстояние от точки отсчета в метрах, – время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени .

Решение

Воспользуемся механическим смыслом производной: . Найдем производную данной функции: . Так как нам нужно значение скорости в момент времени , подставим это значение: м/с.

Пример

Материальная точка движется прямолинейно по закону (где – расстояние от точки отсчета в метрах, – время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 2 м/с?

Решение

Снова используем механический смысл производной: . Найдем производную данной функции: . Теперь найдем, в какие моменты времени скорость будет равна 2.

Время отсчитывается с начала движения, поэтому нам подходит только .

Пример

Материальная точка движется прямолинейно по закону (где – расстояние от точки отсчета в метрах, – время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее ускорение (в м/с) в момент времени .

Решение

Ускорение – это производная от скорости, а скорость – производная от перемещения (расстояния от точки отсчёта до тела в данный момент времени), значит, ускорение – это вторая производная от перемещения: . Так как нам нужно значение ускорения в момент времени , подставим это значение: .

Для решения рассмотренных примеров необходимо следующее.

Знать

Механический смысл производной.

Уметь

Вычислять значение первой и второй производной функции в точке.

Решение различных задач

Пример

Прямая является касательной к графику функции . Найдите , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Решение

Запишем уравнение касательной к графику функции в точке .

Уравнение касательной имеет следующий вид: . Найдем и .

:

Подставим заданное значение в : .

:

Сначала вычислим : . Теперь подставим : .

Тогда уравнение касательной принимает следующий вид:

Нам подходит только , по условию: .

Пример

Найдите уравнение касательной к графику функции , проходящей через точку .

Решение

Выпишем уравнение касательной к графику функции: . В нашем случае . Найдём производную от функции: . В точке : .

Получаем уравнение касательной: .

Пример

При каких значениях и прямая касается параболы в точке ?

Решение

Поскольку прямая касается параболы в этой точке, то сама точка также принадлежит параболе, значит, её координаты удолветворяют уравнению параболы: .

Составим уравнение касательной к параболе в точке .

И это уравнение должно совпадать с уравнением . Несложно получить, что ; .

Ответ: .

Пример

Две материальные точки движутся прямолинейно по законам: , . В какой момент времени их скорости будут равны?

Решение:

Найдём скорости, вычислив производную от перемещения: , . Мы ищем момент времени, в который скорости будут равны. Для этого приравняем полученные выражения для скоростей.

Ответ: через 2 с после начала движения.

Задачи повышенной сложности

Пример

Найдите общие точки графиков функции и , в которых эти графики имеют общие касательные.

Решение

Если в какой-то точке у функций совпадают касательные, то это значит, что в этой точке значения производных функций также должны совпадать, так как угловые коэффициенты касательных также должны совпадать. Запишем это: .

Приравниваем производные функций: . То есть общие касательные у этих двух функций могут быть только в одной из этих двух точек. Проверим, действительно ли в этих точках у функций будут общие касательные.

:

Уравнение касательной: .

: ;

Для первой функции: . Для второй функции: .

Как видим, в этой точке касательные не совпадают. Значит, общие касательные будут только в точке .

Пример

На гиперболе , задана точка , такая, что . Найдите площадь треугольника, образованного касательной к гиперболе в точке и осями координат.

Решение

Найдём координаты точки . Мы знаем, что она лежит на гиперболе и её координаты удовлетворяют соотношению: .

Составим систему: ; .

Теперь составим уравнение касательной к графику гиперболы в этой точке. Для этого .

При этом . Получаем:

Найдём точки пересечения этой прямой с осями координат: и . Теперь несложно найти площадь образованного прямоугольного треугольника: 2.

Пример

Найдите площадь треугольника, образованного прямой , осью абсцисс, и касательной к параболе в точке её пересечения с осью ординат.

Решение

1) Найдём точку пересечения параболы с осью ординат. Любая точка на оси ординат имеет нулевую абсциссу, поэтому: : .

2) Теперь найдём уравнение касательной к параболе в этой точке.

,

3) Нарисуем полученные прямые и треугольник, который они образуют.

4) Найдём вершины треугольника. Точки на оси абсцисс: , . Найдём координаты вершины – точки пересечения прямых и .

Решим систему уравнений: .

;

Основание треугольника . Высота – это расстояние от точки до оси абсцисс, то есть это ордината точки . Поэтому . Получаем площадь треугольника: .

Заключение

На этом уроке мы рассмотрели геометрический и механический смыслы производной, а также уравнение касательной к графику функции. На следующем уроке мы рассмотрим нахождение экстремальных точек функции, а также решение экстремальных задач.

Ссылки на уроки Интернетурока по рассмотренным темам: